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Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад»

Российский игрок заключил шестилетний контракт с испанской командой. 
Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад»
19 августа 2023 21:42
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает пресс-служба клуба Ла Лиги.

Как утверждает источник, стороны подписали трудовое соглашение до конца сезона-2028/2029.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера 20-летнего футболиста составит 12 миллионов евро, не учитывая бонусные выплаты.

Добавим, Захарян – воспитанник «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он провёл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

источник: ФК «Реал Сосьедад»
Стало известно, когда Арсен Захарян приступит к тренировкам в «Реале Сосьедад»
Испанский клуб сегодня, 19 августа, объявил о переходе российского футболиста. 
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