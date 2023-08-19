Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает пресс-служба клуба Ла Лиги.

Как утверждает источник, стороны подписали трудовое соглашение до конца сезона-2028/2029.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера 20-летнего футболиста составит 12 миллионов евро, не учитывая бонусные выплаты.

Добавим, Захарян – воспитанник «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он провёл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.