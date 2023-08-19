Дубль Осимхена помог «Наполи» обыграть «Фрозиноне» на старте сезона в Серии А

«Наполи» на выезде оказался сильнее «Фрозиноне» в матче 1-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу неаполитанцев.

В составе победителей дубль оформил форвард Виктор Осимхен (42-я, 79-я минуты), гол на счету нападающего Маттео Политано (24). За хозяев поля отличился полузащитник Абду Арруи, реализовав пенальти (7).

В следующем туре Серии А «Наполи» дома примет «Сассуоло» (27 августа), а «Фрозиноне» сыграет дома против «Аталанты» (26 августа).

Серия А.

1-й тур.

«Фрозиноне» – «Наполи» – 1:3 (1:2)

Голы: Арруи, 7 (пенальти) – Политано, 24. Осимхен, 42, 79.