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Дубль Осимхена помог «Наполи» обыграть «Фрозиноне» на старте сезона в Серии А

Игра прошла на стадионе «Бенито Стирпе» во Фрозиноне.
19 августа 2023 21:51
автор: Глеб Шевяков

«Наполи» на выезде оказался сильнее «Фрозиноне» в матче 1-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу неаполитанцев.

В составе победителей дубль оформил форвард Виктор Осимхен (42-я, 79-я минуты), гол на счету нападающего Маттео Политано (24). За хозяев поля отличился полузащитник Абду Арруи, реализовав пенальти (7).

В следующем туре Серии А «Наполи» дома примет «Сассуоло» (27 августа), а «Фрозиноне» сыграет дома против «Аталанты» (26 августа).

Серия А.

1-й тур.

«Фрозиноне» – «Наполи» – 1:3 (1:2)

Голы: Арруи, 7 (пенальти) – Политано, 24. Осимхен, 42, 79.

источник: «Советский спорт»
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