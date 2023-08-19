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Дубль Беллингема помог «Реалу» одержать победу над «Альмерией» в чемпионате Испании 

Мадридская команда записала на свой счёт вторую победу на старте розыгрыша Ла Лиги.
Дубль Беллингема помог «Реалу» одержать победу над «Альмерией» в чемпионате Испании 
19 августа 2023 22:33
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футболисты «Реала» победили в гостях «Альмерию» в матче 2-го тура чемпионата Испании со счётом 3:1.

Отметим, что в составе «сливочных» дубль оформил полузащитник Джуд Беллингем (19-я, 60-я минуты), форвард Винисиус забил один гол (73). За домашнюю команду забитым мячом отличился хавбек Серхио Аррибас (3).

Напомним, в 1-м туре Ла Лиги «Альмерия» потерпела домашнее поражение от «Райо Вальекано» (0:2), а «Реал» обыграл на выезде «Атлетик» (2:0).

Ла Лига.

2-й тур.

«Альмерия» – «Реал» – 1:3 (1:1)

Голы: Аррибас, 3 – Беллингем, 19, 60. Винисиус, 73.

источник: «Советский спорт»
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