Дубль Беллингема помог «Реалу» одержать победу над «Альмерией» в чемпионате Испании 

Футболисты «Реала» победили в гостях «Альмерию» в матче 2-го тура чемпионата Испании со счётом 3:1.
Отметим, что в составе «сливочных» дубль оформил полузащитник Джуд Беллингем (19-я, 60-я минуты), форвард Винисиус забил один гол (73). За домашнюю команду забитым мячом отличился хавбек Серхио Аррибас (3).
Напомним, в 1-м туре Ла Лиги «Альмерия» потерпела домашнее поражение от «Райо Вальекано» (0:2), а «Реал» обыграл на выезде «Атлетик» (2:0).
Ла Лига.
2-й тур.
«Альмерия» – «Реал» – 1:3 (1:1)
Голы: Аррибас, 3 – Беллингем, 19, 60. Винисиус, 73.
источник: «Советский спорт»