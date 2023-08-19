ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стало известно, когда Арсен Захарян приступит к тренировкам в «Реале Сосьедад»

Испанский клуб сегодня, 19 августа, объявил о переходе российского футболиста. 
Стало известно, когда Арсен Захарян приступит к тренировкам в «Реале Сосьедад»
19 августа 2023 22:40
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян начнёт тренироваться в составе «Реала Сосьедад» в воскресенье, 20 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее испанская команда сообщила об официальном трансфере 20-летнего хавбека из московского «Динамо». Стороны заключили контракт на шесть лет.

«Завтра он будет тренироваться», – приводит заявление пресс-службы клуба ТАСС.

Добавим, Захарян – воспитанник «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он провёл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

источник: ТАСС
Арсен Захарян прокомментировал свой переход в «Реал Сосьедад» 
В субботу, 19 августа, россиянин стал игроком испанского клуба. 
19.08.2023 23:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сенников — о матче «Краснодар» — «Локо»: «Быки сами отдали инициативу, а москвичи просто дотерпели»
Красно-зелёным удалось избежать поражения в прошедшей встрече с краснодарским клубом.
19.08.2023 22:52
Футбол
автор: Элина Бурина
Дубль Беллингема помог «Реалу» одержать победу над «Альмерией» в чемпионате Испании 
Дубль Беллингема помог «Реалу» одержать победу над «Альмерией» в чемпионате Испании 
Мадридская команда записала на свой счёт вторую победу на старте розыгрыша Ла Лиги.
19.08.2023 22:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Винисиус удвоил преимущество «Реала» над «Альмерией» в матче Ла Лиги 
Мадридцы обыгрывают своего соперника со счётом 3:1. 
19.08.2023 22:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сочи» разгромил» «Ростов» в 5-м туре РПЛ
«Сочи» разгромил» «Ростов» в 5-м туре РПЛ
Матч прошёл на «Арене Фишт».
19.08.2023 21:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
Джуд Беллингем оформил дубль за «Реал» и вывел команду вперёд в матче с «Альмерией»
Счёт в матче стал 2:1 в пользу мадридского клуба.
19.08.2023 21:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дубль Осимхена помог «Наполи» обыграть «Фрозиноне» на старте сезона в Серии А
Игра прошла на стадионе «Бенито Стирпе» во Фрозиноне.
19.08.2023 21:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сочи» — «Ростов»: Крамарич и Медведев довели счёт до разгромного
Полное преимущество «барсов».
19.08.2023 21:45
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.