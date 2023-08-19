Стало известно, когда Арсен Захарян приступит к тренировкам в «Реале Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян начнёт тренироваться в составе «Реала Сосьедад» в воскресенье, 20 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее испанская команда сообщила об официальном трансфере 20-летнего хавбека из московского «Динамо». Стороны заключили контракт на шесть лет.

«Завтра он будет тренироваться», – приводит заявление пресс-службы клуба ТАСС.

Добавим, Захарян – воспитанник «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он провёл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.