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Сенников — о матче «Краснодар» — «Локо»: «Быки сами отдали инициативу, а москвичи просто дотерпели»

Красно-зелёным удалось избежать поражения в прошедшей встрече с краснодарским клубом.
19 августа 2023 22:52
автор: Элина Бурина, Глеб Шевяков

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников подвёл итоги матча 5-го тура чемпионата России, в котором московский клуб на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

Отметим, что железнодорожники отыгрались в компенсированное время благодаря голу полузащитника Антона Миранчука.

«Я считаю, «Локомотив» заслужил ничью, ребята играли до конца, терпели. Думаю, «быки» сами отдали инициативу, нужно было доигрывать. «Локо» имеет хороших исполнителей, которые могут в одном эпизоде решить исход. Так и получилось. Галактионов при помощи замен повлиял на течение матча, они меняли игру и освежали команду. «Локомотив» не опустил руки, понятно, что команды не могут быть в идеальной форме все 30 игр. Клуб попал в такой период, был сложный матч до этого, но ребята не проиграли. В зоне вылета в этом сезоне «Локомотив» не окажется. Сейчас эта команда — претендент на борьбу за золото. После феерической весны со стороны соперников идёт совсем другой настрой. Железнодорожников воспринимают не аутсайдерами, а одними из лидеров чемпионата. Именно поэтому каждый матч даётся нелегко. Также роль играет и отсутствие Дзюбы, ведь меняется рисунок игры, который становится слабее. Приходится немного экспериментировать в каких-то моментах, менять футбол и стиль игры», – заявил Сенников в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Элиной Буриной.

Добавим, по итогам пяти проведённых матчей в РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков. «Локомотив» располагается на десятой строчке с шестью очками.

источник: «Советский спорт»
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