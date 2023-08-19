Арсен Захарян прокомментировал свой переход в «Реал Сосьедад» 

Новоиспечённый полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян высказался о своём переходе в испанскую команду.

Клуб из Сан-Себастьяна объявил о трансфере хавбека из московского «Динамо» сегодня, 19 августа. Стороны заключили контракт до конца сезона-2028/2029.

«Я рад оказаться в «Реале Сосьедад», в большом клубе в Испании. Я всегда мечтал играть в таких клубах, поэтому я очень рад. Надеюсь, что у меня всё получится. Я всегда следил за испанским футболом, знал что это большой клуб с огромным количеством фанатов. Буду сейчас выступать в Лиге чемпионов. Хочу закрепиться в стартовом составе и помогать команде», – приводит слова 20-летнего футболиста клубная пресс-служба.

Добавим, что Захарян является воспитанником «Динамо». Всего в составе столичной команды он сыграл 89 матчей, отметился 19 забитыми мячами и отдал 25 ассистов.