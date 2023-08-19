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Баринов отреагировал на слова тренера «Краснодара» Ивича по матчу с «Локомотивом»

После завершения встречи сербский специалист заявил, что на поле была только одна команда.
19 августа 2023 23:12
автор: Глеб Шевяков

Капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил главному тренеру «Краснодара» Владимиру Ивичу, который после окончания матча 5-го тура РПЛ с московским клубом (1:1) заявил, что соперник ничего не создал у ворот «быков», кроме эпизода с голом, а на поле была лишь его команда.

«Хочу ему сказать, когда он заявил, что на поле видел одну команду. Команда отличается тем, что играет до конца, переворачивает игры, как было у нас в Москве. Сегодня мы спаслись на 97‑й минуте. Я считаю, что команда играет до конца, а не которая типа играет у него на поле. Когда в своей тренерской карьере он обыграет «Локомотив», тогда пускай и говорит такие громкие слова», — приводит слова 26-летнего футболиста «Матч ТВ».

Добавим, по итогам пяти проведённых матчей в чемпионате России «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков. «Локомотив» располагается на десятой строчке с шестью очками. 25 августа краснодарский клуб отправится в гости к «Факелу». Железнодорожники 27 августа сыграют на выезде с «Сочи».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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