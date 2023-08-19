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Тренер «Реала Сосьедад» рассказал, когда может состояться дебют Захаряна за клуб

Российский игрок присоединился к испанской команде в субботу, 19 августа. 
Тренер «Реала Сосьедад» рассказал, когда может состояться дебют Захаряна за клуб
19 августа 2023 23:25
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Реал Сосьедад»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманоль Альгуасиль высказался о переходе хавбека Арсена Захаряна и предположил, когда он сможет дебютировать за новый клуб.

Отметим, команда из Сан-Себастьяна объявила о трансфере 20-летнего футболиста из «Динамо» сегодня, 19 августа. Стороны подписали шестилетний контракт.

«У него есть характер, много отличных качеств, большая физическая сила, он способен сыграть на многих позиции. Он выступал на высоком уровне, у него большое будущее. Он отличный игрок, который подарит нам много радостных мгновений, но необходимо набраться терпения. Дебютирует ли он в матче с «Лас-Пальмасом»? Если он будет хорошо выглядеть на этой неделе (на тренировках), конечно, я его использую», – приводит слова 52-летнего специалиста Marca.

Добавим, матч 3-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Реалом Сосьедад» пройдёт в пятницу, 25 августа.

источник: Marca
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