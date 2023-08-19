«Галатасарай» объявил о переходе форварда «Челси» Зиеша 

Нападающий «Челси» Хаким Зиеш перешёл на правах аренды в «Галатасарай». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Как утверждает источник, сделка рассчитана до лета 2024 года с правом дальнейшего перехода 30-летнего футболиста в стамбульскую команду в качестве свободного агента.

Добавим, Зиеш выступал за «Челси» с июля 2020 года. Всего за «пенсионеров» он провёл 107 матчей, отличился 14 забитыми мячами и отдал 13 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.