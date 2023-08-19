«Фиорентина» разгромила «Дженоа» на старте сезона в Серии А. Кокорин не вышел на поле

Футболисты «Фиорентины» на выезде одержали разгромную победу над «Дженоа» в матче 1-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей голы забили Кристиано Бираги (5-я минута), Джакомо Бонавентура (11), Николас Гонсалес (40) и Роландо Мандрагора (56). За хозяев забитым мячом отметился Давиде Бираски (58).

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин весь матч провёл на скамейке запасных.

Серия А.

1-й тур.

«Дженоа» – «Фиорентина» – 1:4 (0:3)

Голы: Бираски, 58 – Бираги,5. Бонавентура, 11. Гонсалес, 40. Мандрагора, 56.