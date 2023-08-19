ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гол Килиана Мбаппе не помог «ПСЖ» обыграть «Тулузу» в чемпионате Франции 

Игра на стадионе «Мунисипал» завершилась вничью.
Гол Килиана Мбаппе не помог «ПСЖ» обыграть «Тулузу» в чемпионате Франции 
19 августа 2023 23:58
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «ПСЖ»

«ПСЖ» на выезде не смог одержать победу над «Тулузой» в матче 2-го тура Лиги 1.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 1:1.

За парижскую команду гол с пенальти забил форвард Килиан Мбаппе (62-я минута). Хозяева ответили забитым мячом нападающего Закарии Абухляля, который также реализовал 11-метровый удар (87).

В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» дома примет «Ланс» (26 августа). «Тулуза» отправится в гости к «Страсбуру» (27 августа).

Лига 1.

2-й тур.

«Тулуза» – «ПСЖ» – 1:1 (0:0)

Голы: Абухляль, 87 – Мбаппе, 62.

источник: «Советский спорт»
Гол Альвареса принёс «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом» во 2-м туре АПЛ
Команды встречались на арене «Этихад» в Манчестере.
20.08.2023 00:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Фиорентина» разгромила «Дженоа» на старте сезона в Серии А. Кокорин не вышел на поле
Игра прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуя. 
19.08.2023 23:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Интер» дома одержал победу над «Монцой» в матче 1-го тура Серии А
За миланский клуб дубль оформил Лаутаро Мартинес. 
19.08.2023 23:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Галатасарай» объявил о переходе форварда «Челси» Зиеша 
Марокканский игрок присоединился к «львам» на правах аренды.
19.08.2023 23:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Реала Сосьедад» рассказал, когда может состояться дебют Захаряна за клуб
Тренер «Реала Сосьедад» рассказал, когда может состояться дебют Захаряна за клуб
Российский игрок присоединился к испанской команде в субботу, 19 августа. 
19.08.2023 23:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Баринов отреагировал на слова тренера «Краснодара» Ивича по матчу с «Локомотивом»
После завершения встречи сербский специалист заявил, что на поле была только одна команда.
19.08.2023 23:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Арсен Захарян прокомментировал свой переход в «Реал Сосьедад» 
В субботу, 19 августа, россиянин стал игроком испанского клуба. 
19.08.2023 23:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сенников — о матче «Краснодар» — «Локо»: «Быки сами отдали инициативу, а москвичи просто дотерпели»
Красно-зелёным удалось избежать поражения в прошедшей встрече с краснодарским клубом.
19.08.2023 22:52
Футбол
автор: Элина Бурина
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.