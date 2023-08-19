Гол Килиана Мбаппе не помог «ПСЖ» обыграть «Тулузу» в чемпионате Франции 

«ПСЖ» на выезде не смог одержать победу над «Тулузой» в матче 2-го тура Лиги 1.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 1:1.

За парижскую команду гол с пенальти забил форвард Килиан Мбаппе (62-я минута). Хозяева ответили забитым мячом нападающего Закарии Абухляля, который также реализовал 11-метровый удар (87).

В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» дома примет «Ланс» (26 августа). «Тулуза» отправится в гости к «Страсбуру» (27 августа).

Лига 1.

2-й тур.

«Тулуза» – «ПСЖ» – 1:1 (0:0)

Голы: Абухляль, 87 – Мбаппе, 62.