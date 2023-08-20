Гол Альвареса принёс «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом» во 2-м туре АПЛ

«Манчестер Сити» дома минимально обыграл «Ньюкасл» в матче 2-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

Автором единственного забитого мяча стал нападающий «горожан» Хулиан Альварес, который отличился на 31-й минуте с результативной передачи полузащитника Фила Фодена.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» стали чемпионом Англии и завоевали Лигу чемпионов. «Ньюкасл» занял четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ.

2-й тур.

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» – 1:0 (1:0)

Гол: Альварес, 31.