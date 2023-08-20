Месси стал самым титулованным футболистом в истории футбола

Лионель Меси стал самым титулованным футболистом в истории.

Накануне «Интер Майами», за который выступает аргентинец, выиграл Кубок лиг MLS + MX, в финале которого одолел «Нэшвилл».

Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Месси отличился за свою команду. Судьба трофея ршилась в серии послематчевых пенальти, в которых футболисты «Интера» оказались сильнее.

Этот трофей стал для аргентинца 44-м, и он оторвался от бразильца Дани Алвеса, имевшего 43 награды и завершившего карьеру.