Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Нэшвилл» и завоевать Кубок лиг

Стал известен победитель Кубка лиг (среди команд MLS и MX).

В решающем матче «Нэшвилл» принимал «Интер Майами». Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Интера» отличился нападающий Лионель Месси (23-я минута). В составе хозяев гол забил Фабрис Пико.

В серии пенальти точнее оказались игроки команды из Майами (10:9), которая и завоевала Кубок лиг.

Отметим, что для Месси этот трофей стал первым в составе «Интер Майами». Аргентинец перешел в клуб MLS из французского «ПСЖ» в середине июля.