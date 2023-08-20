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Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Нэшвилл» и завоевать Кубок лиг

Это первый трофей аргентинца в составе американского клуба.
Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Нэшвилл» и завоевать Кубок лиг
20 августа 2023 08:12
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Стал известен победитель Кубка лиг (среди команд MLS и MX).

В решающем матче «Нэшвилл» принимал «Интер Майами». Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Интера» отличился нападающий Лионель Месси (23-я минута). В составе хозяев гол забил Фабрис Пико.

В серии пенальти точнее оказались игроки команды из Майами (10:9), которая и завоевала Кубок лиг.

Отметим, что для Месси этот трофей стал первым в составе «Интер Майами». Аргентинец перешел в клуб MLS из французского «ПСЖ» в середине июля.

источник: «Советский спорт»
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