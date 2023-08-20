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Карпин назвал причину разгромного поражения «Ростова» в матче с «Сочи»

Встреча прошла на стадионе «Фишт».
20 августа 2023 09:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал причину поражения команды в матча 5-го тура РПЛ против «Сочи».

Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

«Причина поражeния в плохой игре. Сказалось ли полe? Это отмазки всe. Не думaю, что неудачная игрa на выезде связана с логиcтикой. В прошлом сeзоне мы на выезде игрaли по результату как домa. Поле, жарко, логиcтика — все отмазки», — приводит Sport24 слова Карпина.

Отметим, что «Ростов» с семью очками располагается на восьмой строчке таблицы РПЛ. 26 августа подопечные Карпина сыграют в гостях с «Пари НН».

источник: Sport24.ru
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