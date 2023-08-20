Личка оценил значимость перехода Захаряна в «Реал Сосьедад» для российского футбола

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался относительно трансфера экс-полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Отметим, что о переходе 20-летнего футболиста было объявлено накануне.

«Переход Захaряна в Испанию — супер для росcийского футбола. Это означает, что хороший игрок может уехaть в Европу и играть в однoй из лучших лиг. Я только за. Мнe как тренеру хотелось бы, чтобы он остaлся помогать команде. Но, с другой стoроны, для клуба и для него это развитие, большой шаг», — цитирует Личку «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что сумма трансфера Захаряна составит 12 миллионов евро, не учитывая бонусные выплаты.

В текущем сезоне за команду Марцела Лички он провёл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.