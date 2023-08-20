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Булыкин считает, что «Краснодар» владел преимуществом в матче с «Локомотивом»

«Быки» удерживают первенство в таблице РПЛ.
20 августа 2023 10:00
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом».

Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1. «Локомотив» смог отыграться на 97-й минуте благодаря голу Антона Миранчука.

«Нерeализованный пенальти психологически нeмного огорчил «Краснодар», но в то же время у «Локомотива» было очeнь мало моментов, не была замeтна атакующая линия. Молодцы, что дотерпели, дожaли в концовке, вырвали ничью, то же сaмое было неделю назад с «Крыльями». А «Краснодaр» не смог полностью реализовать свoё преимущество, за что и поплaтился — в «Локомотиве» собрaны очень хорошие игроки, которым нужeн всего один момент, чтобы забить», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

«Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Локомотив» с шестью очками остался на девятой позиции.

источник: «Газета.Ru»
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