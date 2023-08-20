Месси поделился эмоциями от победы «Интер Майами» в Кубке лиг

Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал первый трофей в составе команды «Интер Майами».

Отметим, что клуб MLS завоевал Кубок лиг. В финале «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в серии пенальти (1:1, 10:9 пен.).

«Очень рад выиграть первый титул в истории клуба. Упорный труд и самоотдача каждого сделали это возможным. Надеюсь, что это только начало. Вперёд, «Интер Майами», — написал Месси на своей странице в соцсети.

Лионель завоевал свой 44-й трофей в профессиональной карьере. Он стал самым титулованным футболистом в истории, опередив бразильца Дани Алвеса.