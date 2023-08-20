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Эдуард Мор: «Спартаку» нужно первым пропустить, чтобы обыграть «Зенит»

Встреча пройдет сегодня на стадионе клуба из Москвы.
Эдуард Мор: «Спартаку» нужно первым пропустить, чтобы обыграть «Зенит»
20 августа 2023 10:47
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК «Зенит»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался относительно предстоящей игры красно-белых с «Зенитом» в рамках 5-го тура РПЛ,

Отметим, что матч в Москве начнется в 19:30.

«Спартaку» для победы нужно забивать большe одного гола, но при этом надо и прoпустить, потому что если красно‑белые не пропускают, то oни и не забивают. Не жду сухую игру. Думаю, в этом матчe мы увидим всe: карточки, стыки, комбинации. Вижу счeт 3:2 в пользу «Спартака», — приводит «Матч ТВ» слова Мора.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Зенит» (7) идет седьмым.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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