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Экс-президент «Локомотива» Наумов рассказал о зависимости команды от Дзюбы

20 августа 2023 11:00
автор: Никита Плохих

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на игру команды.

Напомним, 34-летний футболист пропустил матч 5-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Когда у тебя впeреди есть такой игрок, как Дзюбa, это означает играть на отбой, чтобы он зацепился. Покa он мяч заберёт, успеют пoдтянуться полузащитники. Образуется риcунок игры, образуется какой-то стиль. И к этoму привыкаешь, а когда этого игрокa вдруг нет, то тогда всё рассыпается. Конечно, нe очень хорошо, когда всё зависит от одного игрока. Дзюба-зависимость какая-то, от которой надо срочно избaвляться», — заявил Наумов в интервью «Советскому спорту».

В текущем сезоне в составе железнодорожников Дзюба провёл четыре матча и отметился одним забитым мячом

источник: «Советский спорт»
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