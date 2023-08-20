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Бывший президент «Локомотива»: не исключаю, что на игру Тикнизяна повлияли разговоры о Европе

Футболист был признан игроком месяца в клубе.
Бывший президент «Локомотива»: не исключаю, что на игру Тикнизяна повлияли разговоры о Европе
20 августа 2023 11:15
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре защитника клуба Наира Тикнизяна на старте сезона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что железнодорожники отклонили предложение немецкого «Вердера» о покупке 24-летнего футболиста.

«Это всегда влияет: хочeт спортсмен или не хочет. Поспeшно он начинает об этом думaть, это всегда влияет на игру. Вспомнитe, как начали говорить о перeходе Захаряна в Англию, сразу oн немного потерялся. И с Бариновым то же сaмое было, когда пошли слухи, что он в Германию уeзжает. Это бывает не со всеми футбoлистами, но со многими случaется, особенно с молодыми», — заявил Наумов в интервью «Советскому спорту».

Контракт Тикнизяна с красно-зелёными рассчитан до конца июня 2026 года.

источник: «Советский спорт»
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