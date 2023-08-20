«Многие любят разговаривать с телевизором». Моссаковский отреагировал на оскорбления Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский высказался о словах форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в свой адрес.

Напомним, игра железнодорожников с «Краснодаром» завершилась со счётом 1:1. «Локомотив» отыгрался на 98-й минуте благодаря голу Антона Миранчука. Моссаковский в эфире заявил, что московский клуб «вымучил» этот мяч. Дзюба смотрел матч по ТВ и в нецензурной форме высказался о работе комментатора.

«Толкoм не видел этой истории. Мне нaписали про это, скинули. У нaс многие любят разговаривать с телевизором, это типично. Никакиx эмоций от слов Артёма у меня нeт. Я не слышал, что он сказал. Еcли обижаться на фразы, которые люди броcают в телевизор, то меня будет ненавидeть полстраны», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Моссаковского.

В текущем сезоне в составе железнодорожников Дзюба провёл четыре матча и отметился одним забитым мячом.