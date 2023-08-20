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Около 400 болельщиков «Зенита» столкнулись с проблемами с полицией в Москве

Полиция проверяет организованные группы болельщиков, среди которых есть дети в сопровождении родителей.
20 августа 2023 12:09
автор: Александр Евграфов

Около 400 болельщиков «Зенита», прибывших в Москву на матч 5-го тура Российской премьер-лиги, столкнулись с проблемами с полицией, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, полицейские остановили и уже несколько часов проверяют семь автобусов с болельщиками, которые приехали к «Открытие Банк Арене». Предлогом проверки, затянувшейся уже на несколько часов, стал технический контроль транспортных средств.

Полицейские проводят сверку списков, хотя приезд группы был согласован заранее, проверяют техническое состояние автобусов. Среди пассажиров есть дети в сопровождении родителей. В настоящее время после многочисленных проверок документов болельщики покинули автобусы.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье и начнётся в 19.30 по московскому времени.

источник: «Спорт-Экспресс»
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