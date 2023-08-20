Семь болельщиков в Бразилии погибли в аварии

Автобус с болельщиками футбольного клуба «Коринтианс» перевернулся на трассе в Бразилии, сообщает Globo.

По данным источника, в автобусе было 46 болельщиков, которые возвращались в Сан-Паулу с выездного матча с «Крузейро». Трагедия случилась на трассе в Белу-Оризонти.

Полицейские сообщили, что семь человек погибли на месте, ещё 10 пострадавших оказались заблокированными под перевернувшимся автобусом. Для их извлечения потребовалось применение спецтехники, а один из пострадавших был отправлен в больницу на вертолёте.