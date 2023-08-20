Хави зимой записывал видео, призывая Захаряна перейти в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави звал российского полузащитника Арсена Захаряна в каталонский клуб.

В телеграм-канале журналиста РБК Гранта Гетадаряна появилось видео с участием испанского специалиста. Отмечается, что видео было сделано в зимнее трансферное окно.

«Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в «Барселоне», — говорит на видео Хави, обращаясь к Захаряну.

По информации источника, клуб из Испании так и не сделал официального предложения Арсену, так как испытывал проблемы с финансовым фэйр-плей.

Накануне 20-летний футболист подписал долгосрочный контракт с «Реалом Сосьедад».