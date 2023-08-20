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Нападающий Митрович перешёл в «Аль-Хиляль»

На счету футболиста 15 голов в минувшем сезоне.
20 августа 2023 13:02
автор: Александр Евграфов

Сербский нападающий «Фулхэма» продолжит карьеру в составе саудовского «Аль-Хиляля», сообщается на официальном сайте команды.

Контракт рассчитан до 2026 года. О сумме трансфера не говорится, однако, по данным СМИ, трансфер обошёлся «Аль-Хилялю» в 40 млн евро.

Митрович стал игроком «Фулхэма» в январе 2018 года, сначала играя в качестве арендованного игрока, а затем и перешёл на постоянной основе. В сезоне-2021/22, когда «Фулхэм» выиграл Чемпионшип, он забил 43 гола, установив рекорд по количеству голов, забитых в сезоне английской лиги из 46 игр и повторив рекорд клуба по количеству голов, забитых в одном сезоне.

В минувшем сезоне Митрович провёл 28 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

источник: ФК «Аль-Хиляль»
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