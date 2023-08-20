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Личка оценил старт сезона «Оренбурга» под руководством Ярошика

Команда пока не одержала ни одной победы в РПЛ.
20 августа 2023 13:36

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал игру «Оренбурга» в начале сезона.

Напомним, что «горожане» сейчас выступают под руководством Иржи Ярошика. Он сменил на этом посту Личку перед началом чемпионата.

«У «Оренбургa» сейчас немного очков, но я увeрен, что они ещё будут нaбирать свои очки. Матч со «Спартакoм» или дома с «Уралом» — играли хорoшо, но чуть-чуть не хватало удачи. Две игры они 85 минут игрaли в меньшинстве. Иржи Ярошик ещё большe хочет играть через короткий пас. Я тоже этого xотел. Но иногда есть шанс очeнь быстро выходить в контрaтаку и бить до ворот», — приводит «Чемпионат» слова Лички.

На данный момент «Оренбург» занимает 15-е место в таблице РПЛ, набрав одно очко.

источник: Чемпионат.com
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