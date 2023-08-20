Мбаппе кричал болельщикам «ПСЖ» о своём будущем

Нападающий «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе заверил болельщиков, что останется в составе действующих чемпионов Франции, сообщает GFFN.

После реализованного пенальти в ворота «Тулузы» в матче 2-го тура форвард кричал болельщикам: «Я остаюсь».

Матч завершился вничью 1:1. Мбаппе пропустил матч 1-го тура, который завершился нулевой ничьей из-за решения руководства команды.

Форвард был отстранён от совместных тренировок из-за отказа продлевать контракт с «ПСЖ». После матча 1-го тура сторонам удалось договориться, и Килиану разрешили вернуться к тренировкам с командой.