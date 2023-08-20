ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мбаппе кричал болельщикам «ПСЖ» о своём будущем

Форвард принес ничью своей команде в матче 2-го тура Лиги 1.
20 августа 2023 13:41
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе заверил болельщиков, что останется в составе действующих чемпионов Франции, сообщает GFFN.

После реализованного пенальти в ворота «Тулузы» в матче 2-го тура форвард кричал болельщикам: «Я остаюсь».

Матч завершился вничью 1:1. Мбаппе пропустил матч 1-го тура, который завершился нулевой ничьей из-за решения руководства команды.

Форвард был отстранён от совместных тренировок из-за отказа продлевать контракт с «ПСЖ». После матча 1-го тура сторонам удалось договориться, и Килиану разрешили вернуться к тренировкам с командой.

источник:
Мостовой назвал фаворита в матче РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»
Центральный матч тура состоится сегодня в Москве.
20.08.2023 14:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Личка оценил старт сезона «Оренбурга» под руководством Ярошика
Команда пока не одержала ни одной победы в РПЛ.
20.08.2023 13:36
Футбол
Нападающий Митрович перешёл в «Аль-Хиляль»
На счету футболиста 15 голов в минувшем сезоне.
20.08.2023 13:02
Футбол
автор: Александр Евграфов
Хави зимой записывал видео, призывая Захаряна перейти в «Барселону»
Футболист будет выступать в чемпионате Испании за другую команду.
20.08.2023 13:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Семь болельщиков в Бразилии погибли в аварии
Автобус с болельщиками перевернулся по дороге с футбольного матча.
20.08.2023 12:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Черноморец» в пятый раз в шести матчах сыграл вничью в Первой лиге
В этом туре клуб разделил очки со «СКА-Хабаровск».
20.08.2023 12:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
Около 400 болельщиков «Зенита» столкнулись с проблемами с полицией в Москве
Около 400 болельщиков «Зенита» столкнулись с проблемами с полицией в Москве
Полиция проверяет организованные группы болельщиков, среди которых есть дети в сопровождении родителей.
20.08.2023 12:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Многие любят разговаривать с телевизором». Моссаковский отреагировал на оскорбления Дзюбы
«Многие любят разговаривать с телевизором». Моссаковский отреагировал на оскорбления Дзюбы
Футболист высказался нецензурно на своей странице в соцсети.
20.08.2023 11:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.