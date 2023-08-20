ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мостовой назвал фаворита в матче РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»

Центральный матч тура состоится сегодня в Москве.
20 августа 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

Отметим, что матч в Москве начнется в 19:30. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Это будет непростой матч для обеих команд. Сейчас «Зенит» трясет, им нужно выправлять ситуацию. Понятно, что, скорее всего, они исправят свое положение в таблице. Если «Спартак» хочет претендовать на чемпионство, то сегодня им нужно обыгрывать «Зенит». Думаю, сегодня «Спартак» — фаворит в этом матче. Шансы — 55 на 45 в пользу красно-белых», — приводит «РБ-Спорт» слова Мостового.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Зенит» (7) идет седьмым.

источник: «РБ-Спорт»
Мбаппе кричал болельщикам «ПСЖ» о своём будущем
Форвард принес ничью своей команде в матче 2-го тура Лиги 1.
20.08.2023 13:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Личка оценил старт сезона «Оренбурга» под руководством Ярошика
Команда пока не одержала ни одной победы в РПЛ.
20.08.2023 13:36
Футбол
Нападающий Митрович перешёл в «Аль-Хиляль»
На счету футболиста 15 голов в минувшем сезоне.
20.08.2023 13:02
Футбол
автор: Александр Евграфов
Хави зимой записывал видео, призывая Захаряна перейти в «Барселону»
Футболист будет выступать в чемпионате Испании за другую команду.
20.08.2023 13:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Семь болельщиков в Бразилии погибли в аварии
Автобус с болельщиками перевернулся по дороге с футбольного матча.
20.08.2023 12:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Черноморец» в пятый раз в шести матчах сыграл вничью в Первой лиге
В этом туре клуб разделил очки со «СКА-Хабаровск».
20.08.2023 12:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
Около 400 болельщиков «Зенита» столкнулись с проблемами с полицией в Москве
Около 400 болельщиков «Зенита» столкнулись с проблемами с полицией в Москве
Полиция проверяет организованные группы болельщиков, среди которых есть дети в сопровождении родителей.
20.08.2023 12:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Многие любят разговаривать с телевизором». Моссаковский отреагировал на оскорбления Дзюбы
«Многие любят разговаривать с телевизором». Моссаковский отреагировал на оскорбления Дзюбы
Футболист высказался нецензурно на своей странице в соцсети.
20.08.2023 11:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.