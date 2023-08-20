Мостовой назвал фаворита в матче РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

Отметим, что матч в Москве начнется в 19:30. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Это будет непростой матч для обеих команд. Сейчас «Зенит» трясет, им нужно выправлять ситуацию. Понятно, что, скорее всего, они исправят свое положение в таблице. Если «Спартак» хочет претендовать на чемпионство, то сегодня им нужно обыгрывать «Зенит». Думаю, сегодня «Спартак» — фаворит в этом матче. Шансы — 55 на 45 в пользу красно-белых», — приводит «РБ-Спорт» слова Мостового.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Зенит» (7) идет седьмым.