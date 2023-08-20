Агент колумбийца Морелоса не исключил трансфер в Россию

Футбольный агент Мартин Каманьо, представляющий интересы колумбийского нападающего Альфредо Морелоса, не исключил, что футболист может сыграть в российском клубе.

«Трансфер Морелоса в Россию всё ещё возможен. К нему проявляют интерес не только «Зенит» и «Спартак», но и другие клубы РПЛ», — цитирует Каманьо Sport24.

27-летний Морелос является свободным агентом после истечения контракта с шотландским «Рейнджерс». Всего за карьеру он провёл в «Рейнджерс» 269 матчей и забил 124 гола.

Ранее Морелос играл в колумбийском «Индепендьенте Медельин» и финском ХИКе.

Футболист также играл за национальную команду Колумбии, на его счету 11 матчей.