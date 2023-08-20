ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Губерниев отреагировал на грубость Дзюбы в адрес комментатора Моссаковского

20 августа 2023 15:30
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о словах форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес комментатора Михаила Моссаковского.

Напомним, игра железнодорожников с «Краснодаром» завершилась со счётом 1:1. «Локомотив» отыгрался на 98-й минуте благодаря голу Антона Миранчука. Моссаковский в эфире заявил, что московский клуб «вымучил» этот мяч. Дзюба смотрел матч по ТВ и в нецензурной форме высказался о работе комментатора.

«Я не психоанaлитик Артёма, но я еще раз хочу скaзать, что, если человек выбрал профессию, которая является публичнoй, он обязан следовать некотoрым правилам. А Дзюба, как мне кажется, простo удар не держит. Он вeдёт себя как ребёнок, точнее, делаeт вид, что он ребёнок, но он взрослый мужик. С моeй точки зрения, нужно быть чуточку умнее», — цитирует Губерниева «Метарейтинг».

Ранее Дзюба был дисквалифицирован на два матча условно за угрозы в адрес другого журналиста.

источник: «Метарейтинг»
Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Брестом»
Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Брестом»
В матче 1-го тура «Гавр» сыграл вничью.
20.08.2023 15:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
Агент колумбийца Морелоса не исключил трансфер в Россию
Футболист, игравший в «Рейнджерс», ныне находится в статусе свободного агента.
20.08.2023 15:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Захарян провёл первую тренировку в «Реале Сосьедад»
20.08.2023 15:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бывший игрок «Динамо» и «Ростова» Матиас Норманн перешёл в «Аль-Раед»
Бывший игрок «Динамо» и «Ростова» Матиас Норманн перешёл в «Аль-Раед»
Футболист сбежал из России в начале августа из-за падения беспилотников в Москве.
20.08.2023 14:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мостовой назвал фаворита в матче РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»
Центральный матч тура состоится сегодня в Москве.
20.08.2023 14:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мбаппе кричал болельщикам «ПСЖ» о своём будущем
Форвард принес ничью своей команде в матче 2-го тура Лиги 1.
20.08.2023 13:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Личка оценил старт сезона «Оренбурга» под руководством Ярошика
Команда пока не одержала ни одной победы в РПЛ.
20.08.2023 13:36
Футбол
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.