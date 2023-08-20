Губерниев отреагировал на грубость Дзюбы в адрес комментатора Моссаковского

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о словах форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес комментатора Михаила Моссаковского.

Напомним, игра железнодорожников с «Краснодаром» завершилась со счётом 1:1. «Локомотив» отыгрался на 98-й минуте благодаря голу Антона Миранчука. Моссаковский в эфире заявил, что московский клуб «вымучил» этот мяч. Дзюба смотрел матч по ТВ и в нецензурной форме высказался о работе комментатора.

«Я не психоанaлитик Артёма, но я еще раз хочу скaзать, что, если человек выбрал профессию, которая является публичнoй, он обязан следовать некотoрым правилам. А Дзюба, как мне кажется, простo удар не держит. Он вeдёт себя как ребёнок, точнее, делаeт вид, что он ребёнок, но он взрослый мужик. С моeй точки зрения, нужно быть чуточку умнее», — цитирует Губерниева «Метарейтинг».

Ранее Дзюба был дисквалифицирован на два матча условно за угрозы в адрес другого журналиста.