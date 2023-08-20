Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Брестом»

Хавбек «Гавра» Далер Кузяев включён в стартовый состав на матч 2-го тура чемпионата Франции с «Брестом».

В матче 1-го тура «Гавр» сыграл вничью с «Монпелье» — 2:2.

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в прошлом месяце после того, как истёк его контракт с «Зенитом». Он является пятикратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

В прошлом сезоне «Брест» занял 14-е место в Лиге 1. «Гавр» проводил минувший сезон в Лиге 2, которую выиграл и вышел в Лигу 1.