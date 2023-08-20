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Неймар пропустит ближайшие матчи «Аль-Хиляля» в чемпионате Саудовской Аравии

Футболист выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года.
20 августа 2023 19:50
автор: Александр Поволоцкий

Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар не сможет принять участие в ближайших матчах команды.

Напомним, что 31-летний нападающий заключил трудовое соглашение с саудовским клубом на два года. Неймар будет получать в «Аль-Хиляле» около 150 миллионов евро в год.

«Он приехал с небольшой травмой, пока не может тренироваться с командой. В нормальном физическом состоянии он один из лучших игроков в мире — я в этом не сомневаюсь», — цитирует главного тренера команды Габриэла Жезуша Globo.

Отметим, что «ПСЖ» продал Неймара в «Аль-Хиляль» за 90 миллионов евро.

источник: Globo.com
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