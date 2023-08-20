Одержит ли «Факел» первую победу в РПЛ: где смотреть матч с «Пари НН» онлайн и по ТВ

20 августа в 17:30 (мск) в матче 5-го тура РПЛ «Факел» проведёт домашний матч с «Пари НН».

Игра состоится на центральном стадионе «Профсоюзов». Главный арбитр — Евгений Буланов из Саранска.

Посмотреть встречу можно на премиальном канале «Матч Премьер», платная трансляция также организована на сайте холдинга и начнётся за пять минут до стартового свистка.

По итогам первых четырёх туров «Факел» расположился на последней строчке в турнирной таблице РПЛ, проиграв все матчи. «Пари НН» набрал 4 очка и занимает 12-е место.