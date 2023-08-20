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«Факел» — «Пари НН»: команды назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Игра пройдёт в Воронеже.
«Факел» — «Пари НН»: команды назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
20 августа 2023 16:25
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Факел"

«Факел» и «Пари НН» назвали стартовые составы на очный матч 5-го тура Российской премьер-лиги.

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Гоцук, Александров, Масоэро, Калинский, Карапузов, Майга, Трошечкин, Севикян, Сулейманов.

Игра состоится на центральном стадионе «Профсоюзов» и начнётся в 17:30 мск. Главный арбитр — Евгений Буланов из Саранска.

По итогам первых четырёх туров «Факел» расположился на последней строчке в турнирной таблице РПЛ, проиграв все матчи. «Пари НН» набрал 4 очка и занимает 12-е место.

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