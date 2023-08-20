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Булыкин остался доволен игрой обороны «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

Железнодорожники пропустили один гол.
20 августа 2023 17:12
автор: Максим Скороходов

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил игру обороны красно-зелёных в матче 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Если брать всю оборону, то пропустили всего лишь один мяч, и то после ошибки. Поэтому игра в защите не выглядит так плохо, как могло показаться со стороны. Я не помню каких-либо стопроцентных моментов у «Краснодара», кроме пенальти и эпизода с голом», — приводит «Газета.ru» слова Булыкина.

«Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Локомотив» с шестью очками остался на девятой позиции.

В следующем туре «быки» 25 августа сыграют в гостях против «Факела», железнодорожникам спустя два дня предстоит выездная встреча с «Сочи».

источник: «Газета.Ru»
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