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Далер Кузяев забил дебютный гол за «Гавр»

Однако пока его команда проигрывает первый домашний матч сезона.
Далер Кузяев забил дебютный гол за «Гавр»
20 августа 2023 17:25
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК "Гавр"

Хавбек «Гавра» Далер Кузяев отличился в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Брестом».

Кузяев забил гол на 52-й минуте встречи, сравняв счёт. Однако спустя четыре минуты гости вновь повели в матче. В настоящее время счёт – 2:1 в пользу «Бреста».

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в прошлом месяце после того, как истёк его контракт с «Зенитом». Он является пятикратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

В матче 1-го тура «Гавр» сыграл вничью с «Монпелье» 2:2.

источник: «Советский спорт»
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