Далер Кузяев забил дебютный гол за «Гавр»

Хавбек «Гавра» Далер Кузяев отличился в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Брестом».

Кузяев забил гол на 52-й минуте встречи, сравняв счёт. Однако спустя четыре минуты гости вновь повели в матче. В настоящее время счёт – 2:1 в пользу «Бреста».

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в прошлом месяце после того, как истёк его контракт с «Зенитом». Он является пятикратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

В матче 1-го тура «Гавр» сыграл вничью с «Монпелье» — 2:2.