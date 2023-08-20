Испанка Бонмати стала лучшей футболисткой женского чемпионата мира

Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати получила «Золотой мяч» как лучший игрок чемпионата мира по футболу среди женщин, завершившегося в Австралии и Новой Зеландии.

25-летняя полузащитница Бонмати забила три гола в семи играх турнира.

Лучшим бомбардиром турнира стала японка Хината Миядзава, получившая «Золотую бутсу». На счету Миядзавы пять голов. Приз «Золотая перчатка» достался вратарю сборной Англии Мэри Ирпс, а лучшим молодым игроком признана 19-летняя испанка Сальма Паральюэло.

Сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира. Испания стала второй страной, сборные которой, как мужская и женская, стали чемпионами мира (первой являлась Германия).

В чемпионате 2023 года впервые приняли участие 32 команды.

Чаще всех чемпионками становились американки. У сборной США четыре победы на чемпионатах мира.

Страна-хозяйка чемпионата мира среди женщин 2027 года будет объявлена после голосования в мае 2024 года. В настоящее время подано четыре заявки: совместные от Бельгии, Германии и Нидерландов, и от Мексики и США, а также от Южной Африки, от Бразилии и от Мексики и США.