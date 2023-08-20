Дебютный гол Кузяева не спас «Гавр» от поражения в матче с «Брестом»

«Гавр» в гостевом матче 2-го тура Лиги 1 проиграл «Бресту» со счётом 1:2.

В составе приезжей команды забивали Ромен дель Кастильо (29-я минута) и Лилиан Брассье (56). У хозяев первый гол за новый клуб на свой счёт записал российский полузащитник Далер Кузяев (52).

Ранее «Брест» дома победил «Ланс» (3:2), а «Гавр» сыграл вничью с «Монпелье» (2:2).

В следующем туре «Брест» сыграет 26 августа в гостях с «Марселем», «Гавру» на следующий день предстоит выездная встреча с «Ренном».

Лига 1

2-й тур

«Гавр» (Гавр) — «Брест» (Брест) — 1:2 (0:1)

Голы: Кузяев, 52 — дель Кастильо, 29; Брассье, 56