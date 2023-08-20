«Астон Вилла» разгромила «Эвертон» в матче 2-го тура АПЛ

Футболисты «Астон Виллы» разгромили «Эвертон» в домашнем матче 2-го тура английской премьер-лиги. Встреча в Бирмингеме завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Астон Виллы» отличились Джон Макгинн (18-я минута), Дуглас Луис, реализовавший пенальти на 24-й минуте, Леон Бэйли (51) и Джон Дуран (75).

«Астон Вилла» набрала три очка, одержав первую победу в новом сезоне. У «Эвертона» очков нет, команда потерпела второе поражение.

В 3-м туре «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Бёрнли», а «Эвертон» примет «Вулверхэмптон».