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«Астон Вилла» разгромила «Эвертон» в матче 2-го тура АПЛ

В 1-м туре обе команды потерпели поражения.
20 августа 2023 18:05
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Астон Виллы» разгромили «Эвертон» в домашнем матче 2-го тура английской премьер-лиги. Встреча в Бирмингеме завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Астон Виллы» отличились Джон Макгинн (18-я минута), Дуглас Луис, реализовавший пенальти на 24-й минуте, Леон Бэйли (51) и Джон Дуран (75).

«Астон Вилла» набрала три очка, одержав первую победу в новом сезоне. У «Эвертона» очков нет, команда потерпела второе поражение.

В 3-м туре «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Бёрнли», а «Эвертон» примет «Вулверхэмптон».

источник: «Советский спорт»
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