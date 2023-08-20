Кобелев не ждёт грубых ошибок в обороне в матче между «Спартаком» и «Зенитом»

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев считает, что его бывшей команде, как и «Спартаку», не стоит ждать ошибок от соперника в 5-м туре РПЛ.

«На такое противостояние, как «Спартак» — «Зенит», нужно настраиваться по‑особенному. И думаю, в этой игре обеим командам удастся избежать серьёзных ошибок. Всё же настрой другой, отдача будет запредельная», — приводит «Матч ТВ» слова Кобелева.

Матч «Спартак» — «Зенит» начнётся в 19:30 мск, встречу обслужит судейская бригада Сергея Карасёва.

На данный момент «Спартак» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Зенит» с 7 очками — седьмое.