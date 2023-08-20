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Нападающий «Спартака» Бальде пропустит матч с «Зенитом»

Стали известны стартовые составы команд.
20 августа 2023 18:25
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде пропустит матч 5-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом». Сенегальца нет в стартовой заявке красно-белых, которые провели три изменения в стартовом составе по сравнению с матчем в Екатеринбурге.

Команды выйдут на матч 5-го тура в следующих составах:

«Спартак»: Свинов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Мартинс, Мозес, Медина, Соболев, Промес, Игнатов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.

Матч в Москве начнётся в 19:30.

источник: «Советский спорт»
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