Нападающий «Спартака» Бальде пропустит матч с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде пропустит матч 5-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом». Сенегальца нет в стартовой заявке красно-белых, которые провели три изменения в стартовом составе по сравнению с матчем в Екатеринбурге.

Команды выйдут на матч 5-го тура в следующих составах:

«Спартак»: Свинов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Мартинс, Мозес, Медина, Соболев, Промес, Игнатов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.

Матч в Москве начнётся в 19:30.