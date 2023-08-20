«Факел» одержал первую победу в сезоне и завоевал первые очки

Воронежский «Факел» победил «Пари НН» в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Воронеже завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу и первые очки команде принесли голы Евгения Маркова (75-я минута) и Александра Долгова (90+2).

Гости завершали матч в меньшинстве. Виктор Александров, собрав две жёлтые карточки за три минуты, был удалён с поля на 55-й минуте.

«Факел» набрал первые очки в сезоне, прервав серию из четырёх подряд поражений. С тремя очками команда занимает 15-е место. У «Пари НН» четыре очка и 12-е место в турнирной таблице.

В шестом туре 25 августа «Факел» примет «Краснодар», а днем позже «Пари НН» дома сыграет с «Ростовом».