«Челси» проиграл «Вест Хэму», Энцо Фернандес не забил пенальти

«Челси» в гостевом матче 2-го тура АПЛ проиграл «Вест Хэму» со счётом 1:3.

В составе хозяев забили Наиф Агуэрд (7-я минута), оставивший команду в меньшинстве за две желтые карточки (67), Майкл Антонио (53) и Лукас Пакета, реализовавший пенальти (90+5).

У приезжей команды голом отметился Карни Чуквуэмека (28), также пенальти не забил Энцо Фернандес (43).

Ранее обе команды сыграли вничью со счётом 1:1 — «Вест Хэм» в гостях с «Борнмутом», а «Челси» дома против «Ливерпуля».

В следующем туре «синие» примут 25 августа «Лутон», «молотобойцы» на следующий день сыграют в гостях с «Брайтоном».

АПЛ

2-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) - «Челси» (Лондон) - 3:1 (1:1)

Голы: Агуэрд, 7; Антонио, 53; Пакета, 90+5 - Чуквуэмека, 28

Нереализованный пенальти: Фернандес, 43

Удаление: Агуэрд, 67