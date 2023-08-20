«Челси» проиграл «Вест Хэму», Энцо Фернандес не забил пенальти

«Челси» в гостевом матче 2-го тура АПЛ проиграл «Вест Хэму» со счётом 1:3.
В составе хозяев забили Наиф Агуэрд (7-я минута), оставивший команду в меньшинстве за две желтые карточки (67), Майкл Антонио (53) и Лукас Пакета, реализовавший пенальти (90+5).
У приезжей команды голом отметился Карни Чуквуэмека (28), также пенальти не забил Энцо Фернандес (43).
Ранее обе команды сыграли вничью со счётом 1:1 — «Вест Хэм» в гостях с «Борнмутом», а «Челси» дома против «Ливерпуля».
В следующем туре «синие» примут 25 августа «Лутон», «молотобойцы» на следующий день сыграют в гостях с «Брайтоном».
АПЛ
2-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) - «Челси» (Лондон) - 3:1 (1:1)
Голы: Агуэрд, 7; Антонио, 53; Пакета, 90+5 - Чуквуэмека, 28
Нереализованный пенальти: Фернандес, 43
Удаление: Агуэрд, 67