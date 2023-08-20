Защитник ЦСКА Нестеров назвал самый сложный момент в плей-офф КХЛ прошлого сезона

Защитник ЦСКА Никита Нестеров назвал самый сложный момент в розыгрыше плей-офф КХЛ прошедшего сезона.

«Первая серия против «Северстали». Это только казалось, что Череповец нам уступал в статусе. Может, фамилии не такие известные. Но они просто начали нас перерабатывать, принимая нестандартные решения. Пас‑перепас, их было сложно прочитать. Причём ребята играть не боялись. И у них всё получалось», — приводит «Матч ТВ» слова Нестерова.

Серия ЦСКА и «Северстали» длилась максимальные семь матчей, решающая игра прошла в Москве и завершилась со счётом 5:3 в пользу армейцев.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА встречался с «Ак Барсом», красно-синим также потребовались семь матчей, но решающая игра прошла в Казани и завершилась победой красно-синих со счётом 3:2.