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Защитник ЦСКА Нестеров назвал самый сложный момент в плей-офф КХЛ прошлого сезона

Армейцы защитили Кубок Гагарина.
20 августа 2023 21:07
автор: Максим Скороходов

Защитник ЦСКА Никита Нестеров назвал самый сложный момент в розыгрыше плей-офф КХЛ прошедшего сезона.

«Первая серия против «Северстали». Это только казалось, что Череповец нам уступал в статусе. Может, фамилии не такие известные. Но они просто начали нас перерабатывать, принимая нестандартные решения. Пасперепас, их было сложно прочитать. Причём ребята играть не боялись. И у них всё получалось», — приводит «Матч ТВ» слова Нестерова.

Серия ЦСКА и «Северстали» длилась максимальные семь матчей, решающая игра прошла в Москве и завершилась со счётом 5:3 в пользу армейцев.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА встречался с «Ак Барсом», красно-синим также потребовались семь матчей, но решающая игра прошла в Казани и завершилась победой красно-синих со счётом 3:2.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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