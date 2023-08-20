«Спартак» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Зениту»

В матче 5-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле проиграл питерскому «Зениту».

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Вендел. Ещё один мяч записал на свой счёт Маттео Кассьерра.

Хозяева ответили точным ударом Александра Соболева с пенальти.

Таким образом, «Зенит» набрал десять очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

В следующем туре питерцы 26 августа на своём поле примут екатеринбургский «Урал». «Спартак» в этот же день сыграет на своём поле с грозненским «Ахматом».