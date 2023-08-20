«Ахмат» разгромил «Оренбург»

«Ахмат» победил в домашнем матче 5-го тура Российской премьер-лиге «Оренбург» со счётом 4:0.

Забили Артём Тимофеев (9-я минута), Бернард Бериша (24), Владимир Ильин (35) и Рейнджерс Камило (87).

Этот матч стал первым для «Ахмата» после отставки Сергея Ташуева с поста главного тренера, данный пост занял экс-тренер сборной России Мирослав Ромащенко.

Клуб из Грозного набрал 6 очков и поднялся девятое место, «Оренбург» с 1 очком замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Оренбург» примет ЦСКА, «Ахмат» сыграет в гостях со «Спартаком».

РПЛ

5-й тур

«Ахмат» (Грозный) - «Оренбург» (Оренбург) - 4:0 (3:0)

Голы: Тимофеев, 9; Бериша, 24; Ильин, 35; Камило, 87