«Монако» разгромил «Страсбург», Головина заменили после голов

«Монако» в домашнем матче 2-го тура Лиги 1 победил «Страсбург» со счётом 3:0.
Дубль оформил Такуми Минамино (20-я и 36-я минуты), ещё один мяч на счету Виссама Бен-Йеддера (58). Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.
Ранее «Монако» в гостях победил «Клермон» (4:2), а «Страсбург» победил «Лион» (2:1).
В следующем туре «Монако» сыграет в гостях с «Нантом», «Страсбург» примет «Тулузу».
Лига 1
2-й тур
«Монако» (Монако) - «Страсбург» (Страсбург) - 3:0 (2:0)
Голы: Минамино, 20, 36; Бен-Йеддер, 58
источник: «Советский спорт»