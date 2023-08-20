«Монако» разгромил «Страсбург», Головина заменили после голов

«Монако» в домашнем матче 2-го тура Лиги 1 победил «Страсбург» со счётом 3:0.

Дубль оформил Такуми Минамино (20-я и 36-я минуты), ещё один мяч на счету Виссама Бен-Йеддера (58). Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.

Ранее «Монако» в гостях победил «Клермон» (4:2), а «Страсбург» победил «Лион» (2:1).

В следующем туре «Монако» сыграет в гостях с «Нантом», «Страсбург» примет «Тулузу».

Лига 1

2-й тур

«Монако» (Монако) - «Страсбург» (Страсбург) - 3:0 (2:0)

Голы: Минамино, 20, 36; Бен-Йеддер, 58