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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как отреагировал на первый гол Далера Кузяева за «Гавр»

Экс-игрок сине-бело-голубых продолжил карьеру во Франции.
20 августа 2023 22:36
автор: Максим Скороходов, Никита Плохих

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как отреагировал на первый гол бывшего игрока петербуржцев Далера Кузяева в чемпионате Франции.

Команда Кузяева «Гавр» во 2-м туре Лиги 1 уступила «Бресту» (1:2).

«С Кузяевым мы на связи, общаемся, переписываемся. Поздравляю его со всеми успехами во Франции. С голом ещё не успел поздравить, был сконцентрирован на игре», - сказал Кержаков корреспонденту «Советского спорта».

Контракт Кузяева с Гавром рассчитан до 30 июня 2025 года.

источник: «Советский спорт»
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