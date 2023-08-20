Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как отреагировал на первый гол Далера Кузяева за «Гавр»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как отреагировал на первый гол бывшего игрока петербуржцев Далера Кузяева в чемпионате Франции.

Команда Кузяева «Гавр» во 2-м туре Лиги 1 уступила «Бресту» (1:2).

«С Кузяевым мы на связи, общаемся, переписываемся. Поздравляю его со всеми успехами во Франции. С голом ещё не успел поздравить, был сконцентрирован на игре», - сказал Кержаков корреспонденту «Советского спорта».

Контракт Кузяева с Гавром рассчитан до 30 июня 2025 года.