ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Михаил Кержаков о матче со «Спартаком»: это только журналистам кажется, что все так просто

«Зенит» уверенно обыграл «Спартак» в Москве.
20 августа 2023 22:38
автор: Александр Шульгин

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Советского спорта» Никите Плохих после матча пятого тура с московским «Спартаком».

«Тяжёлая была для нас игра, мы настраивались на изначальное трио «Спартака», где будет Бонгонда, но в итоге смогли адаптироваться. Естественно, рады победе, рады, тому, что набираем очки. Борьба за чемпионство впереди, естественно, будет борьба. Это вам только, журналистам, кажется, что все так просто», - сказал вратарь.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу питерцев, в составе которых дубль оформил Вендел. Ещё один мяч записал на свой счёт Маттео Кассьерра.

Хозяева ответили точным ударом Александра Соболева с пенальти.

Таким образом, «Зенит» набрал десять очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

В следующем туре питерцы 26 августа на своём поле примут екатеринбургский «Урал». «Спартак» в этот же день сыграет на своём поле с грозненским «Ахматом».

источник: «Советский спорт»
Нападающий «Зенита» Сергеев: игра со «Спартаком» очень порадовала
Сине-бело-голубые победили принципиального соперника.
20.08.2023 23:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий «Зенита» Сергеев пожелал Захаряну удачу в «Реал Сосьедаде»
Полузащитник сборной России продолжит карьеру в Испании.
20.08.2023 23:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как отреагировал на первый гол Далера Кузяева за «Гавр»
Экс-игрок сине-бело-голубых продолжил карьеру во Франции.
20.08.2023 22:36
Футбол
автор: Максим Скороходов
Голы Педри и Торреса принесли «Барселоне» победу над «Кадисом»
Команда Хави набрала 4 очка в двух матчах.
20.08.2023 22:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Монако» разгромил «Страсбург», Головина заменили после голов
«Монако» разгромил «Страсбург», Головина заменили после голов
Уверенное начало нового сезона для монегасков.
20.08.2023 22:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ахмат» разгромил «Оренбург»
«Ахмат» разгромил «Оренбург»
Исход был предрешен после 35 минут.
20.08.2023 21:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дубли Белотти и Кандревы позволили «Роме» и «Салернитане» сыграть вничью
Дубли Белотти и Кандревы позволили «Роме» и «Салернитане» сыграть вничью
По звезде в каждой из команд.
20.08.2023 21:37
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Зениту»
«Спартак» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Зениту»
Красно-белые уступили в центральном матче 5-го тура.
20.08.2023 21:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.