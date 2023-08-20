Михаил Кержаков о матче со «Спартаком»: это только журналистам кажется, что все так просто

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Советского спорта» Никите Плохих после матча пятого тура с московским «Спартаком».

«Тяжёлая была для нас игра, мы настраивались на изначальное трио «Спартака», где будет Бонгонда, но в итоге смогли адаптироваться. Естественно, рады победе, рады, тому, что набираем очки. Борьба за чемпионство впереди, естественно, будет борьба. Это вам только, журналистам, кажется, что все так просто», - сказал вратарь.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу питерцев, в составе которых дубль оформил Вендел. Ещё один мяч записал на свой счёт Маттео Кассьерра.

Хозяева ответили точным ударом Александра Соболева с пенальти.

Таким образом, «Зенит» набрал десять очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

В следующем туре питерцы 26 августа на своём поле примут екатеринбургский «Урал». «Спартак» в этот же день сыграет на своём поле с грозненским «Ахматом».